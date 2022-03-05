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Події

В Гостомелі рашистські загарбники розстріляли 80-річного діда на порозі його будинку, — Ігор Чичкань

20:52 5 березня 2022
Гостомель

В Гостомелі наші захисники зуміли зупинити ворога й завдати йому великих втрат. На жаль — і ціною власних життів. Але від рук московитів гинуть не тільки військові-українці. Рашисти розстрілюють навіть немічних людей.

«Моя мама виросла в Гостомелі, тут же скінчила школу, — написав на своїй ФБ-сторінці журналіст Ігор Чичкань. — Коли моїй мамі було років 12−13, їй вперше в житті хлопчик-однокласник подарував букетик квітів. Це були конвалії — у травні в навколишніх лісах їх багато, а у моєї мами день народження 14 травня… Звали хлопчика Колька Мамчур.

Все життя він потім прожив у своєму рідному селищі — у Гостомелі, працював тут на склозаводі, потім пішов на пенсію. Кілька днів тому у двір його будинку зайшли озброєні свинособаки у формі армії РФ. І застрелили Миколу Мамчура — він відмовився дати їм їжу. 80-річного старого вбили усвідомлено і безжально біля дверей його власного будинку фактично ні за що, просто тому, що могли це зробити".

На жаль, такі випадки непоодинокі. Повідомлення про те, що окупанти розстрілюють цивільне населення, приходять звідусюди. Причому, гинуть не тільки ті, що трапляються на дорозі рашистам під час їхніх проривів. Повідомляють, що російські військові у Сумській та Чернігівській областях заїздять до сіл та розстрілюють там усіх чоловіків, яких можуть знайти.

Як вже повідомляли «ФАКТИ», через незадовільне забезпечення армії агресора його солдати почали вимагати харчі у місцевих жителів вже на другий день вторгнення. Але на грані гуманітарної катастрофи перебувають і українці — села поблизу Києва, Маріуполь, Херсон, Волноваха та інші.

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