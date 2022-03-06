Російські фашисти цинічно завдали ракетного удару по містах Житомирської області: є жертва, зруйновано 25 будинків

В Україні, яка бореться з російською агресією, у місті Овруч Житомирської області зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 — повністю. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У м. Коростень внаслідок ракетного удару по приватному сектору загинула 1 особа та 2 травмовані. Зруйновано 10 приватних житлових будинків із подальшим горінням 1 будівлі. Врятовано 5 дітей із підвального приміщення.

Як писали «ФАКТИ», вранці 4 березня близько дев'ятої ранку російські війська в черговий раз обстріляли Житомир — у різних районах міста було чутно вибух і тремтіли шибки у вікнах. Ракета потрапила до будівлі школи № 25 по вул. Мала Бердичівська.

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