Карма їх наздогнала: під Миколаєвом розгромили угруповання ворога, яке в основному складалося зі зрадників України 2014 року

Українські силовики розгромили біля Миколаєва оперативно-тактичну групу окупантів, більша частина особового складу якої — зрадники, які перейшли на бік ворога у 2014 році у Криму. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Служба безпеки України. У її пості наголошується: «З того часу (з 2014 року) СБУ поіменно визначила кожного зрадника та чекала нагоди покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території. Тепер путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності — сам відправив зрадників на вірну смерть до України». Внаслідок розгрому оперативно-тактичної групи ворога українська спецслужба захопила документи військових РФ, зокрема, таблицю позивних, номери мобільних телефонів, флеш-носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що в полон ЗСУ здався зрадник, який у 2014 році у Криму перейшов на бік ворога, а зараз взяв участь у вторгненні до континентальної України.

Фото зі сторінки СБУ у «Фейсбуці»

Фото із сайту www.slovoidilo.ua

1179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter