Російські терористи пошкодили 34 лікарні, вбили та поранили десятки медиків

Внаслідок дій російських терористів в Україні пошкоджено 34 лікарні, деякі з них вже не зможуть функціонувати, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«В деяких з них зруйновані будівлі, в деяких перебиті мережі, немає водопостачання, немає енергопостачання, деякі взагалі не зможуть працювати, — сказав Ляшко. — Це чергове порушення Женевської конвенції, адже медичні працівники, заклади охорони здоров’я не можуть бути залучені у війну, у воєнні конфлікти. Окупанти цим нехтують, свідомо порушують всі норми конвенції та ще раз показують, що це не армія, а терористи».

За словами міністра, МОЗ весь час знаходиться на зв’язку з ВООЗ, яка вже розмістила на своєму сайті інформацію про перші 6 порушень Женевської конвенції, в якій зафіксовані атаки на лікарні.

Ця інформація буде передана до міжнародних судів.

Зокрема, російські снаряди потрапили до медичних закладів у Донецькій області (Вугледар, Волноваха, Маріуполь, село Часів Яр), Луганської області (Лисичанськ), Київської області (село Бузова), Запорізької області (Мелітополь, село Васильківка), Києві, Житомирі, Чернігові, Харкові.

Найбільше медзакладів пошкоджено у Харкові. Це Міська лікарня № 3, Обласна дитяча лікарня, Центр крові. В місті поранено шестеро медиків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ще шістьох поранених медиків зафіксували після влучення касетного снаряда, який випустили російські військові в лікарню міста Вугледар Донецької області.

Російські терористи обстріляли три пологових будинки (село Бузова, міста Маріуполь та Житомир), на щастя, там обійшлося без жертв серед медиків та пацієнтів.

Бригади швидкої допомоги росіяни обстрілювали сім разів, при цьому четверо медиків загинули.

Внаслідок обстрілів машин екстреної медичної допомоги та приватних машин лікарів, які їхали надавати допомогу, загинули двоє медиків, ще троє дістали поранення. Напади відбувалися у Сумській, Київській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях.

Крім того, 3 березня у Тростянці Сумської області групи російських військових заблокували роботу бригад швидкої допомоги, через що вони не змогли обслуговувати виклики, 4 березня на дорозі Суми — Київ машина швидкої допомоги потрапила під обстріл російської армії зі стрілецької зброї.

У когось ще є сумніви, що на нас напали нелюди?

Нагадаємо, що 4 березня в Києві прямо над корпусами головної дитячої лікарні країни «Охматдит» збили російську ракету. Тепер здійснюється евакуація пацієнтів лікарні.

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