Нова спроба вивезти мирне населення із Маріуполя закінчилася невдачею: бойовики обстріляли «зелений коридор»

Друга спроба «зеленого коридору» в Маріуполі для цивільних знову закінчилася обстрілами з боку росіян. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

«Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних — гарантій безпеки „зелених коридорів“ бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує коли починати гатити і в кого. Сьогодні повторилася вчорашня ситуація і бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши режиму тиші. Бійці загону спеціального призначення Нацгвардії України, поліція та інші підрозділи сьогодні також інформували громадян про небезпеку таких дорожніх коридорів. Залишайтеся в сховищах, якщо не забезпечено повну тишу!» — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», Росія готує другу хвилю широкомасштабного наступу з метою захоплення шести найважливіших міст України.

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