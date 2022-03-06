29.25 / 30.59 32.58 / 34.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Харківʼяни радіють збитим російським літакам — і приводи для радості з’являються регулярно (відео)

20:02 6 березня 2022
збиті російські літаки

Харківська ППО не поступається Привиду Києва, й регулярно збиває російські літаки, що щодня намагаються прорватись до міста, де бомбардують житлові квартали. За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, над Харковом майже постійно одночасно перебувають 5−7 штурмовиків та винищувачів противника.

Сьогодні харківʼяни змогли вже двічі порадіти палаючим стервʼятникам. Перший — штурмовик Су-25 — ППО збили вранці. Пілот катапультувався, його розшукують. А другий літак знищили вже увечері. На відео чути й видно, як харківʼяни радіють, що бомби й ракети з нього не впадуть на мирних жителів. Очевидці розповідають, що з нього катапультувались двоє. Та зʼясувалось, що то поруч з літаком горіли не його пілоти, а уламки. Збитий літак — також Су-25. За даними Синєгубова, пілот катапультуватись не встиг і згорів разом із літаком.

 

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві рашисти обстрілюють крилатими ракетами лікарню «Охматдит».

Фото: стоп-кадр

985

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

Юрій Бойко

Інцидент на блокпосту: бійці тероборони зажадали, щоб нардеп Бойко назвав Путіна «х*йлом»

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.