Харківська ППО не поступається Привиду Києва, й регулярно збиває російські літаки, що щодня намагаються прорватись до міста, де бомбардують житлові квартали. За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, над Харковом майже постійно одночасно перебувають 5−7 штурмовиків та винищувачів противника.

Сьогодні харківʼяни змогли вже двічі порадіти палаючим стервʼятникам. Перший — штурмовик Су-25 — ППО збили вранці. Пілот катапультувався, його розшукують. А другий літак знищили вже увечері. На відео чути й видно, як харківʼяни радіють, що бомби й ракети з нього не впадуть на мирних жителів. Очевидці розповідають, що з нього катапультувались двоє. Та зʼясувалось, що то поруч з літаком горіли не його пілоти, а уламки. Збитий літак — також Су-25. За даними Синєгубова, пілот катапультуватись не встиг і згорів разом із літаком.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві рашисти обстрілюють крилатими ракетами лікарню «Охматдит».

Фото: стоп-кадр

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