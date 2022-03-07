Під Запоріжжям кадирівці переїхали танком листонош, які розвозили пенсії

В умовах війни перевезення пенсій та доставка виплат додому може бути смертельно небезпечною. У Запорізькій області стало відомо про вбивство російськими військовими двох листонош. Сталося це на дорозі між селами Єгорівка та Новоселівка, повідомляє Запорізька ОДА.

5 березня працівники «Укрпошти» — чоловік та жінка — вирушили розвозити пенсії за звичним маршрутом Оріхів — Омельник — Єгорівка — Новоселівка. На шляху між селами Єгорівка та Новоселівка назустріч машині виїхав танк. Водій «Укрпошти» змістився, щоб пропустити військову техніку. Російські солдати натомість здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім переїхали його. Пізніше з'ясувалося, що танк належав підрозділу «кадирівців».

Ще одна бригада «Укрпошти» намагалася забрати автомобіль та тіла загиблих. Але до місця події російські військові стягнули танки та розпочали бойові дії. Поки що понівечений автомобіль залишається в полі, евакуація тіл загиблих неможлива.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ отримав дані розвідки, що окупанти намагаються наступати у напрямку міста Запоріжжя. Ворогу вдалося відновити рух поїздів через Антонівський залізничний міст через Дніпро. Триває обстріл великих обласних центрів.

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