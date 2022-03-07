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Події

У бою загинув колишній народний депутат Олександр Марченко

13:33 7 березня 2022
марченко

У Пущі-Водиці на околиці Києва у бою з окупантами загинув колишній народний депутат, 57-річний офіцер запасу Олександр Марченко. Про загибель свого сопартійця повідомив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

У 2014 році Марченко був на фронті, воював у складі 72-ї бригади ЗСУ, під Красним Лучом отримав поранення.

На виборах у 2014 році Марченка було обрано до парламенту від Білої Церкви Київської області. У Раді VIII скликання входив до комітету з будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства.

Після завершення каденції у Раді Марченко повернувся до бізнесу, у Білій Церкві був генеральним директором підприємства «Білоцерківський кар'єр».

Фото Олександр Марченко/Facebook

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