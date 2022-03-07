Під Києвом дві жінки та дитина 10 днів сиділи в ямі півтора на півтора метри без води й електрики

Ще одне страшне повідомлення з-під Києва. В селі Березівка, що в 20 кілометрах від столиці, дві жінки 80 та 45 років і 12-річна дитина сиділи у холодному земляному погребі десять днів. Їхній будинок розбомбили, розповідає близька родичка цих жінок Марина Остапенко.

«Десять днів вони сидять у ямі півтора на півтора метри, під частиною сараю, що дивом вціліла. Іноді вони залазили у машину погрітися, поки був ще бензин. Електрики немає, тож бережуть зарядку. В день лише одна коротка смс «живі, сидимо, стріляють». З їжі — лише консервовані огірки й картопля, яку залишили «на посадку», щось, напевно, знайшли на руїнах будинку. Питної води немає, за городом на сусідній ділянці є копанка, не знаю, може, вони беруть воду там, кип'ятять на вогнищі, яке вдається іноді розвести, — каже Марина. — Вчора у мами почались галюцінації, ліки скінчились, додалась сильна простуда. Племінниця теж захворіла, аби тільки не запалення легенів. Якщо мати, не дай Боже, преставиться, сестра з дитиною просто не зможуть витягти її з погреба по дерев'яній драбині… навіть не хочу думати про це…

Їх не можуть евакуювати, не можуть навіть передати їжу, воду чи ліки, бо вони знаходяться на лінії вогню, їхній двір на першій лінії Житомирської траси, де окопалися орки, кажуть, що там їх багато, вони постійно обстрілюють все навколо. Червоний Хрест, Нацоборона, ЮНІСЕФ та багато-багато інших інстанцій, куди я постійно пишу чи дзвоню, лише фіксують інформацію, кажуть, що туди зараз не пробитися. І це правда. Орки розстрілюють цивільні машини, беруть людей у заручники… І мої трималися, як і вся країна зараз. Усі навколишні села у схожій ситуації.

Але сьогодні від них прийшла смска: «Все погано і немає виходу, ми сидимо весь час у підвалі, бо тут, де ми знаходимося, полігон, база цих нелюдів, гатять нон стоп, не можемо сходити в туалет на двір, відразу черга з калашнікова… мамі дуже погано… дуже… у нас немає їжі… бензин закінчується… телефон 15%… це кінець… тут 12-річна дитина…» Їх врятують лише дві речі: або гуманітарний коридор, або якщо наші розпіздячать ту грьобану колону танків. Другий варіант, звичайно, кращий", — написала Марина Остапенко.

Вчора, 6 березня, ситуація для цих жінок змінилася трохи на краще, адже їм вдалося вилізти з погреба і добігти до сусідів через три будинки. Але загальна ситуація ще погана, адже через те, що в селі досі сидять орки, вивезти хворих поки неможливо.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як рятувалася сім'я з окупованої рашистами Бучі у Київській області. Їм довелося бігти під обстрілами окупантів.

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