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Події

Окупанти обстріляли супермаркет у Харкові: багато загиблих та поранених

14:45 7 березня 2022
харків

У Харкові 6 березня російські військові завдали авіаудару по житлових кварталах, а також обстріляли з артилерії супермаркет. Постраждав торговий заклад «Хазар» на вулиці Академіка Вальтера. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За інформацією прокуратури, внаслідок обстрілу супермаркету загинули щонайменше чотири особи, понад 15 було поранено.

Увечері того ж дня близько 18 години внаслідок авіаційного бомбардування було сильно пошкоджено житловий будинок в районі площі Героїв Небесної Сотні. Частково зруйновано будівлю Харківського апеляційного суду, Слобідської окружної прокуратури та зонального відділу Військової служби правопорядку. За попередніми даними, загинула одна людина і є травмовані.

Прокуратура збирає фото та відеодокази для розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото google.com/maps

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