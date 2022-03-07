Через обстріли з Ірпеня не може вирватись британська знімальна група разом з місцевими жителями

«Скажіть всім українським медіа, що ми застрягли тут. Ви чуєте? Вони бомблять нас!» — у відчаї повідомив голову Спілки журналістів України Сергія Томіленка британський телерепортер Аднат з лондонського телеканалу AlAraby TV. Він знаходиться в захопленому ворогом Ірпені разом зі своїм телеоператором, перекладачем та групою місцевих жителів. Нагадаємо, 6 березня під час евакуації з Ірпеня мешканців окупанти безжально вбили вісім людей.

На своїй сторінці в «Фейсбуці» Сергій Томіленко написав: «За інформацією, яку журналіст та його місцевий перекладач повідомили Національну спілку журналістів України, у котеджному містечку Стоянка-2, місто Ірпінь, перебуває 2 іноземних журналісти (Adnan Can Atayturkmen, Habip Demirci) з телеканалу AlAraby TV (штаб-квартира у Лондоні) разом з групою цивільних осіб у кількості приблизно двадцяти осіб.

Ситуація критична: не мають припасів, світла, газу. Наразі переховуються у підвалі. В районі присутні російські військові (зі сторони Житомирської траси пересувається військова техніка), зона знаходиться під обстрілом. Вся інформація актуальна станом на 17:00 понеділка.

В селищі Гореничі на репортерів очікує контактна особа для подальшої евакуації. Але наразі ні знімальна група, ні група місцевих мешканців не можуть врятуватися від війни та російських окупантів.

Журналіст Аднан благає про допомогу, просить інформувати про надзвичайну ситуацію медіа. І на фінал спілкування із колегами з НСЖУ надсилає своє фото зі своїм оператором (фото в заголовку. — Авт.). SOS!"

Нагадаємо, 7 березня окупанти накрили житлові райони Миколаєва «Смерчами».

Про те, як сім'я з дітьми рятувалася з Бучі під Києвом, читайте в публікації «Ми бігли з усіх ніг під кулеметними чергами».

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