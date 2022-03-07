Як рашисти створюють картинку про «націоналістів» для кремлівських ЗМІ за допомогою крадених машин
На Херсонщині, де росіяни попалися на фейку про роздачу гуманітарки, стало неспокійно в захопленому ворогом Таврійську — крадені окупантами машини місцевих жителів вже бачать в місті. З них навмисно стріляють російські військові для провокацій. Про це повідомив місцевий житель та ветеран АТО Сергій Цигіпа.
«Окупований Таврійськ, Херсонщина, 7 березня, — розповів він. — На перехрестя біля магазину АТБ три рашисти з автоматами заїхали на білому бусі «Форд Транзит» з літерою Z приблизно о 16:30. І зупинили авто пенсіонера Володимира Бойка «Форд Куга», чорного кольору, 2011 року випуску. Авто віджали, забрали усі особисті документи, мобільний телефон та відвезли його до Малої Каховки. Там його висадили, і він пішки повертався в Таврійськ.
Теж саме було зроблено з мінівеном «Міцубісі», де було 4 пасажири. Тільки що Володимир повідомив, що йому телефонували з Каховки. На його авто рашисти ганяють по Каховці та стріляють…
На мою думку, це спецоперація орків, які хочуть для свого телебачення зробити картинку «про злих націоналістів», які знущаються та стріляють в мирне населення. А документи їм слугуватимуть для прикриття: покажуть в сюжеті «Росія 24″ чи ще десь, що „асвабадители“ затримали націоналістів, і як доказ покажуть на камеру документи українців».
Нагадаємо, беззбройні мешканці Херсона змусили окупантів залишити центр міста. А 7 березня ЗСУ завдали удару по захопленому окупантами аеродрому під Херсоном, було знищено десятки вертольотів ворога.
Фото: Anadolu Agency1755
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