Як рашисти створюють картинку про «націоналістів» для кремлівських ЗМІ за допомогою крадених машин

На Херсонщині, де росіяни попалися на фейку про роздачу гуманітарки, стало неспокійно в захопленому ворогом Таврійську — крадені окупантами машини місцевих жителів вже бачать в місті. З них навмисно стріляють російські військові для провокацій. Про це повідомив місцевий житель та ветеран АТО Сергій Цигіпа.

«Окупований Таврійськ, Херсонщина, 7 березня, — розповів він. — На перехрестя біля магазину АТБ три рашисти з автоматами заїхали на білому бусі «Форд Транзит» з літерою Z приблизно о 16:30. І зупинили авто пенсіонера Володимира Бойка «Форд Куга», чорного кольору, 2011 року випуску. Авто віджали, забрали усі особисті документи, мобільний телефон та відвезли його до Малої Каховки. Там його висадили, і він пішки повертався в Таврійськ.

Теж саме було зроблено з мінівеном «Міцубісі», де було 4 пасажири. Тільки що Володимир повідомив, що йому телефонували з Каховки. На його авто рашисти ганяють по Каховці та стріляють…

Володимир Бойко вважає, що його документи та авто ворог може використати для провокації

На мою думку, це спецоперація орків, які хочуть для свого телебачення зробити картинку «про злих націоналістів», які знущаються та стріляють в мирне населення. А документи їм слугуватимуть для прикриття: покажуть в сюжеті «Росія 24″ чи ще десь, що „асвабадители“ затримали націоналістів, і як доказ покажуть на камеру документи українців».

Нагадаємо, беззбройні мешканці Херсона змусили окупантів залишити центр міста. А 7 березня ЗСУ завдали удару по захопленому окупантами аеродрому під Херсоном, було знищено десятки вертольотів ворога.

Фото: Anadolu Agency

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