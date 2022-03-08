Трагедія, яка сталася 25 лютого в столиці, вразила мільйони людей. На перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської невідомі розстріляли родину з трьома дітьми. Батько Антон Кудрін, мама Світлана Западинська та їхня донька четвертокласниця Поліна загинули на місці. Семен, якому було 5 років, помер у лікарні. Єдина, кому вдалось вижити, — 13-річна Софія, яка нині перебуває на лікуванні за кордоном. За її життя борються лікарі, адже в тілі дівчинки досі знаходяться кулі…

Родина через «ФАКТИ» звертається до очевидців цієї події та просить допомогти з відео, аби дізнатись, як усе сталося.

«Антон та Світлана були відомими ветеринарами, мали власну клініку у столиці, — розповів „ФАКТАМ“ друг загиблих Олексій Висоцький. — Антон замінив мені брата. Він був мисливцем, постійно тримав мисливських лягавих собак і виступав на багатьох змаганнях. Любив природу і тваринний світ до безтями. Батьки обожнювали своїх дітей й називали їх найбільшим досягненням у житті».

25 лютого зранку Світлана та Антон із дітьми мали їхати у Черкаси, куди їх запросили рідні, адже столицю обстрілювали.

«Батьки зібрали дітей, закупили продуктів й встигли тільки спуститись на вулицю Олени Теліги. І раптом їхню машину розстріляли.

Це була не комендантська година, вони нічого не порушували, просто спокійно їхали. Антон, Світлана та Поліна загинули на місці. Семен помер у лікарні. Хто стріляв, чому та як, ми досі не знаємо. У нас є відео тільки того, що вже трьох убито. Правду можливо дізнатися тільки з відео з камер, але, на жаль, як ми не намагалися знайти це відео, нічого не вийшло. Зверталися через багатьох людей. Ще, можливо, щось розказав би той, хто знімав це відео, яке виклали у соцмережах. Його голос наче впізнав один знайомий, каже, що у нього є ютуб-канал, це журналіст. Але та людина, яка впізнала голос, зараз на війні. Софійка — єдина, хто вижив в цій страшній трагедії, але вона дуже тяжка, отримала чотири вогнепальні поранення, одна з куль зачепила хребет. Наразі благодійний фонд транспортує її за кордон на перації, збираємо кошти на лікування. Друзі та рідні дуже сподіваються, що винні у вбивстві цієї родини будуть покарані. За будь-яку правдиву інформацію (відео, фото, свідчення свідків), яка допоможе з'ясувати обставини та знайти винних, обіцяємо велику грошову винагороду".

Картка для допомоги дівчинці Софії Кудріній

4 731 219 618 869 873 Олександра Западинська (тітка)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що російські військові обстріляли людей, які намагалися евакуюватись з Ірпеня. Загинули вісім людей, у тому числі діти.

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