На летовищі під Вінницею знайшли ще одного загиблого — рашисти вбили тут 10 людей

Сьогодні у Вінниці прощаються із п’ятьма працівниками зруйнованого окупантами аеропорту. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

«Рашисти вбили десятьох людей, вдаривши по вінницькому аеропорту. Пошуки людей під завалами адмінспоруди завершились, — йдеться у повідомленні мера. — Загинули 6 цивільних і 4 військових. 8 березня прощаємось з працівниками нашого комунального підприємства „Аеропорт Вінниця“. Це Микола Крепкий, Олександр Барчук, Олександр Мельничук, Олексій Хижун, Олександр Драч. Рятувальники дістали з-під уламків останню людину, яку шукали. Це Олександр Кондратьєв… У них були сім’ї, були мрії, вони жили мирним життям. Війна, розв’язана путіним, забрала у них все. Неможливо уявити біль і гнів рідних. Мої співчуття. Громада завжди пам’ятатиме їх. Тільки нелюди можуть знищувати мирне населення. Переможемо! Стоїмо за Вінницю і Україну».

Нагадаємо, 6 березня аеропорт у Гавришівці обстріляли крилатими ракетами з акваторії Чорного моря. Вибухнув склад з пальним, проте авіаційної техніки не було, адже злітно-посадкова смуга перебуває на реконструкції. 8 березня працівники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на території летовища. Вони витягнули з-під уламків 16 людей, із них загинули 10.

Раніше повідомлялося про затримання корегувальникп вогню на аеродром в Гавришівці під Вінницею. Виявилося, що покидьок, який наводив ракети на литовище, — ексспівробітник СБУ.

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