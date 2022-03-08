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Події

Почали стріляти по «зеленому коридору» з людьми: рашисти зірвали евакуацію із Сум та Маріуполя

14:01 8 березня 2022
Автобусна евакуація

Евакуацію з міста Суми призупинено через те, що за маршрутом «зеленого коридору» почалася стрілянина і чути звуки танків.

Про це пише Сумська міська рада у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що евакуація населення продовжиться лише після припинення стрілянини.

«Зелений коридор тільки після припинення стрілянини! Без команди та припинення просимо нікого не виїжджати. За умови припинення вогню, виїзд буде продовжено», — зазначають автори повідомлення.

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Також важка ситуація в Маріуполі, де окупанти обстрілюють місто, не дозволяючи вивести із нього громадянське населення.

Незважаючи на те, що українські воїни зробили все, щоб забезпечити безпеку єдиного маршруту (розчистили дороги від мін, зняли інженерні загородження тощо), окупанти цинічно не випустили дітей, жінок, людей похилого віку з міста, розпочавши атаку саме у напрямку гуманітарного. коридору.

«Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними», — констатували у Міноборони України.

Нагадаємо, раніше українські військові забезпечували безпеку гуманітарного коридору з Харкова, при цьому під час евакуації людей з'явився добрий знак. Також «ФАКТИ» розповіли про графік руху спеціальних евакуаційних поїздів «Укрзалізниці» 8 березня, які вирушають із Києва, Харкова, Одеси та інших міст.

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