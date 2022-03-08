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Події

«Він до них з Божим словом, а вони розстріляли з автоматів»: подробиці вбивства священика на Київщині

14:53 8 березня 2022
священник Православної церкви України Ростислав Дударенко

Російські окупанти вбили священника Православної церкви України Ростислава Дударенка. Сталося це на блокпосту в селі Ясногородка Фастівського району на Київщині. Священника вбили 5 березня, втім тіло знайшли тільки наступного дня. Подробиці загибелі розповів протоієрей, настоятель Стрітенського храму ПЦУ в Києві Сергій Ткачук:

«6 березня чергували на блокпосту 5 людей. Серед них — панотець і дяк Іван, йому 17 років. Коли ворожі московські танки стали сунути на село, отець Ростислав з Іваном вийшли поперек дороги з хоругвами та великим хрестом над головами. Вони були миттєво розстріляні впритул з автоматів Калашникова. Інші люди були теж застрелені.

Отець Ростислав був столяром, він завжди майстрував щось корисне, порався у бабусь на городах, наводив чистоту у лісі, організовував вірян на добрі вчинки. Був справжнім отцем своїм односельцям. Коли у 2012 році московський патріархат брехнею і силою відібрав Ясногородську Церкву, він кожну неділю ставив в селі палатку і, незалежно від погоди, проводив службу. Дозволяв молоді приходить до Церкви у будь-якому вигляді, був щедрий на відпущення гріхів і благословення. На жаль, його теорія про те, що треба до ворогів зі словом Божим, з добром і молитвою, виявилась смертельною для нього і його товаришів… А в селі зараз панують і безчинствують орки. Вони вже не жаліють місцеве населення, бо відчувають себе побєждунами. В них між хатів гради і бтри стоять".

Раніше повідомлялося, що рашисти вбили на Київщині також священника ПЦУ отця Максима (Козачину).

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