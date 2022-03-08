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Події

У харківському екопарку загинули люди, які намагалися погодувати тварин уперше за три дні

15:45 8 березня 2022
харків

У харківському екопарку під обстрілами загинули двоє людей, які намагалися нагодувати голодних тварин. Про трагедію розповів засновник екопарку Олександр Фельдман.

Розташований у селі Лісове в передмісті Харкова екопарк зараз опинився на лінії вогню, і унікальна колекція з п'яти тисяч тварин потребує допомоги.

«В нашому екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б один раз на три дні нагодувати тварин», — розповів Фельдман. За його словами, волонтерів на території парку ворог накрив вогнем з мінометів та обстріляв із автоматів.

Екопарк після обстрілу

«Сьогодні ми робимо все, щоб врятувати тварин, що залишаються в екопарку, і не наражати на небезпеку людей», — розповів Фельдман.

Нагадаємо, в екопарку утримувалися близько п'яти тисяч тварин — представники понад 300 видів. З початком російської агресії разом із Харковом зазнав обстрілів і екопарк. Частина павільйонів пошкоджена, тварини потребують нових безпечних укриттів та харчів.

Фото feldman_ecopark/Instagram

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