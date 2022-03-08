Під Миколаєвом окупанти розстріляли автобус із вихователями дитячого садка

На Миколаївщині російські військові обстріляли мікроавтобус із жінками-виховательками. Загинуло троє пасажирок автобуса, ще двоє були поранені, але зуміли дістатися українських позицій і отримати допомогу. Про те, що сталося, розповіла голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в соцмережах.

Мікроавтобус із цивільними особами був обстріляний на трасі Миколаїв — Кропивницький. Персонал дитячого будинку їхав на роботу змінити колег.

За словами Замазєєвої, російські військові навмисне обрали мішенню цивільний транспорт. Переплутати його з військовою технікою було неможливо, тим більше що автобус був позначений символікою Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше під Києвом окупанти обстріляли жителів, які намагаються евакуюватися. Було вбито вісім людей.

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