29.26 / 30.18 32.57 / 33.65
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Під Миколаєвом окупанти розстріляли автобус із вихователями дитячого садка

18:36 8 березня 2022
військовий росія

На Миколаївщині російські військові обстріляли мікроавтобус із жінками-виховательками. Загинуло троє пасажирок автобуса, ще двоє були поранені, але зуміли дістатися українських позицій і отримати допомогу. Про те, що сталося, розповіла голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в соцмережах.

Мікроавтобус із цивільними особами був обстріляний на трасі Миколаїв — Кропивницький. Персонал дитячого будинку їхав на роботу змінити колег.

За словами Замазєєвої, російські військові навмисне обрали мішенню цивільний транспорт. Переплутати його з військовою технікою було неможливо, тим більше що автобус був позначений символікою Червоного Хреста.

Нагадаємо, раніше під Києвом окупанти обстріляли жителів, які намагаються евакуюватися. Було вбито вісім людей.

302

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

поклонська

«Ловіть цю с#ку»: український бізнесмен оголосив винагороду в 100 тисяч доларів за «голову» Поклонської

Новий Гітлер

На Україну чекає три хвилі нападу: астролог розповів, скільки триватиме війна і чи покінчить Путін життя самогубством

Олександр Хацкевич

«Батьки у Мінську не вірять, що у нас таке діється»: екстренер «Динамо» — про рідних та війну в Україні

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.