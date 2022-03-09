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Пропонують евакуювати: шахраї створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші українців

14:23 9 березня 2022
Пропонують евакуювати: шахраї створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші українців

За інформацією Кіберполіції України, зараз спостерігається активізація шахраїв. Вони під виглядом збору грошей на благодійність створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші громадян.

Зокрема, особливої популярності набула схема, коли аферисти пропонують за гроші евакуювати людей. Щоб забронювати місце в евакуаційному транспорті, шахраї просять скинути передоплату на банківську картку, проте взяті на себе зобов'язання не виконують, а після отримання коштів просто зникають.

Також поширені фейкові оголошення щодо збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

У Кіберполіції закликали українців бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди.

«Шановні громадяни! Якщо ви постраждали від шахрайства в Інтернеті, повідомте про це в Кіберполіцію електронною поштою: [email protected]», — говориться в офіційному повідомленні.

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Пропонують евакуювати: шахраї створюють фіктивні рахунки та привласнюють гроші українців

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