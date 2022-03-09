Загроза катастрофи світового масштабу: Чорнобильська АЕС залишилася без електропостачання

Через завдані окупантами пошкодження відключено високовольтну лінію (750 кВТ), яка живить електроенергією Чорнобильську АЕС, повідомляє «Енергоатом» України. Одна з найбільших загроз цієї надзвичайної ситуації полягає в тому, що неможливо охолоджувати збірки відпрацьованого ядерного палива, яке зберігається в спеціальному сховищі під шаром води — в так званих басейнах витримки. Згідно з технологією, ці збірки потребують постійного охолодження. Для його забезпечення мають працювати насоси. Але зараз вони зупинені, бо знеструмлені. В результаті поступово зростає температура паливних збірок і вони нагрівають воду, в які занурені. Якщо найближчим часом не вдасться увімкнути насоси, то вода в басейнах витримки почне парувати. Разом з паром радіація зможе виходити в довкілля. Почнеться радіаційне забруднення повітря, ґрунту, води. В разі такого розвитку ситуації персонал ЧАЕС отримає великі дози опромінення, адже ці люди знаходяться безпосередньо біля сховища відпрацьованого ядерного палива. Радіаційні хмари може перенести за межі зони відчуження — на чисті від радіації території України, Білорусі, Росії, країн Європейського союзу. В сховищі зараз знаходяться близько 20 тисяч збірок з відпрацьованим ядерним паливом. Зауважимо, що воно набагато радіоактивніше, ніж свіже.

Провести ремонтні роботи на високовольтній лінії поки що неможливо, адже тривають бойові дії. Існує небезпека того, що через обстріли або бомбардування на одному з об’єктів ЧАЄС почнеться пожежа. Станція оснащена автоматичною системою пожежогасіння. Але зараз вона не діє, бо їй, як і насосам, потрібна електроенергія.

Як повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, ЧАЕС підключать до резервних дизель-генераторів, що забезпечить живлення її об'єктів протягом 48 годин. Після цього відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що призведе до витоку радіації. Через 48 годин може статися техногенна катастрофа світового масштабу, Путін просто знищує планету!

Окрім ЧАЕС і зони відчуження, знеструмлено й місто енергетиків Славутич.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ втратило зв'язок із ЧАЕС і заявило про ядерну загрозу.

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