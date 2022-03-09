29.24 / 30.75 32.57 / 34.24
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Загроза катастрофи світового масштабу: Чорнобильська АЕС залишилася без електропостачання

15:06 9 березня 2022
ЧАЕС

Через завдані окупантами пошкодження відключено високовольтну лінію (750 кВТ), яка живить електроенергією Чорнобильську АЕС, повідомляє «Енергоатом» України. Одна з найбільших загроз цієї надзвичайної ситуації полягає в тому, що неможливо охолоджувати збірки відпрацьованого ядерного палива, яке зберігається в спеціальному сховищі під шаром води — в так званих басейнах витримки. Згідно з технологією, ці збірки потребують постійного охолодження. Для його забезпечення мають працювати насоси. Але зараз вони зупинені, бо знеструмлені. В результаті поступово зростає температура паливних збірок і вони нагрівають воду, в які занурені. Якщо найближчим часом не вдасться увімкнути насоси, то вода в басейнах витримки почне парувати. Разом з паром радіація зможе виходити в довкілля. Почнеться радіаційне забруднення повітря, ґрунту, води. В разі такого розвитку ситуації персонал ЧАЕС отримає великі дози опромінення, адже ці люди знаходяться безпосередньо біля сховища відпрацьованого ядерного палива. Радіаційні хмари може перенести за межі зони відчуження — на чисті від радіації території України, Білорусі, Росії, країн Європейського союзу. В сховищі зараз знаходяться близько 20 тисяч збірок з відпрацьованим ядерним паливом. Зауважимо, що воно набагато радіоактивніше, ніж свіже.

Провести ремонтні роботи на високовольтній лінії поки що неможливо, адже тривають бойові дії. Існує небезпека того, що через обстріли або бомбардування на одному з об’єктів ЧАЄС почнеться пожежа. Станція оснащена автоматичною системою пожежогасіння. Але зараз вона не діє, бо їй, як і насосам, потрібна електроенергія.

Як повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, ЧАЕС підключать до резервних дизель-генераторів, що забезпечить живлення її об'єктів протягом 48 годин. Після цього відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що призведе до витоку радіації. Через 48 годин може статися техногенна катастрофа світового масштабу, Путін просто знищує планету!

Окрім ЧАЕС і зони відчуження, знеструмлено й місто енергетиків Славутич.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ втратило зв'язок із ЧАЕС і заявило про ядерну загрозу.

369

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

обстріл пологового будинку Лелека

Елітний київський пологовий будинок зазнав обстрілу

Олексій Новіков

Найсильніша людина планети-2020 переказав 100 тисяч доларів на потреби української армії

бензин

Кабмін встановив нові максимальні ціни на бензин та дизпальне: скільки зараз коштує пальне

вміст «Іскандера»

Ні в якому разі не брати в руки: військовий показав, чим начинені «Іскандери»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.