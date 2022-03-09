Елітний київський пологовий будинок зазнав обстрілу

На Київщині російські окупанти обстріляли черговий медичний заклад. Про обстріл повідомила адміністрація приватного пологового будинку «Лелека».

«Біля пологового будинку «Лелека» ведуться активні військові дії, постраждала будівля. Ми були змушені призупинити роботу заради безпеки пацієнтів та персоналу, — повідомила адміністрація на своїй сторінці у Facebook. — Ми втратили зв'язок. Не працює телефонія та сервери, що відповідають за пошту та мобільний додаток. Ведуться роботи по відновленню. Наразі ми отримуємо від вас звернення щодо укладених договорів. Будь ласка, з будь-яких питань щодо договорів, надсилайте Ваш запит на нашу нову електронну адресу: [email protected]. Щодо списання коштів за програмою оплата частинами: ми сконтактували з банком для призупинення платежів. Всі звернення, які стосуються повернення коштів, будуть розглянуті після закінчення військових дій (обставин непереборної сили). Ми, як і всі українці, сподіваємося на якнайшвидше закінчення військових дій на території нашої України. І ми віримо, що дуже скоро зможемо відновити надання медичної допомоги у безпечних умовах у пологовому будинку «Лелека».

Обстрілом пошкоджена будівля пологового будинку

Розбиті вікна

Нагадаємо, раніше у Мінцифри пояснили, як можна оформляти новонароджених під час війни. Інструкцію читайте тут.

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