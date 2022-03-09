Молдаванин, який організував перевезення сина та онука Софії Ротару, взяв з них по 2000 доларів, — прокуратура

Могилів-Подільською окружною прокуратурою повідомлено про підозру 25-річному громадянину Республіки Молдова. Він організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

«Слідством установлено, що за переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова, чоловік брав грошову винагороду у розмірі 2000 доларів США з кожної особи, — повідомила прессекретарка Вінницької обласної прокуратури Леся Гніденко. — Підозрюваний добре знав про способи та порядок здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони України та Республіки Молдови, місця дислокацій їх мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів. Тому узгодивши місце, ввечері 7 березня він на надувному човні через річку Дністер дістався берегової лінії території України поряд з пунктом пропуску «Могилів-Подільський — Отач». Там його очікували 8 громадян України призовного віку.

На українському березі підозрюваний був викритий та затриманий працівниками прикордонного загону. Могилів-Подільським міськрайонним судом задоволено клопотання прокурора про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років".

Затримання порушника

Нагадаємо, серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото впізнати Руслана Євдокименка та Анатолія Євдокименка — сина та онука відомої співачки Софії Ротару. Досі вони та артистка інцидент не прокоментували.

Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна впізнати Руслана Євдокименка та Анатолія Євдокименка – сина та онука Софії Ротару

Документи і гроші затриманих

Раніше народна артистка України Софія Ротару висловилася про вторгнення Путіна до України і заявила, що залишається у Києві та підтримує Збройні сили України.

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