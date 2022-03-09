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Події

Рашисти на Київщині вбили викладачку та її чоловіка

20:30 9 березня 2022
Ващенко Юлія

Окупанти продовжують вбивати мирне населення. Вчора, 8 березня, загинула викладачка Київського фахового коледжу прикладних наук, кандидатка технічних наук, завідувачка кафедри технологій фешн-бізнесу Юлія Ващенко. Про це повідомляє столичний Департамент освіти та науки.

«У селі Шевченкове Броварського району агресори РФ жорстоко обстріляли автомобіль, в якому знаходилася 37-річна Ващенко Юлія Олексіївна разом зі своїм чоловіком Єсипенком Сергієм Михайловичем. В результаті вогнепальних поранень подружжя загинуло на місці. Безжальні кати, зрозумівши свою неспроможність на полі бою з нашими захисниками, знищують мирних жителів, цвіт української нації.

Світ втратив високопрофесійного педагога з 10-річним досвідом роботи, науковицю з великим потенціалом, щиру благодійницю, доброзичливу й порядну людину з відкритим серцем. Справою життя Юлії Олексіївни була робота з дітьми та студентами з інвалідністю різних нозологій. Вона була авторкою патентів у галузі швейних виробів для діток з церебральним паралічем, очолювала в Коледжі бакалаврат з технологій фешн-бізнесу, який займається підготовкою студентів із порушеннями слуху, викладала основні спецдисципліни напряму".

У подружжя залишилось двоє синів 4 і 12 років.

Справою життя Юлії Ващенко була робота з дітьми та студентами з інвалідністю

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 березня в Сумах під час російського авіаудару по місту загинув 15-річний чемпіон України по самбо та вся його родина.

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