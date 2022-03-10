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Події

Окупанти розпочинають репресії: у Мелітополі путінські військові викрали кримську татарку, депутатку Запорізької облради

11:16 10 березня 2022
Лейла Ібрагімова

Вранці у четвер, 10 березня, у захопленому окупантами Мелітополі Запорізької області озброєні російські військові викрали депутата Запорізької облради, кримську татарку Лейла Ібрагімова.

Про це повідомив у Facebook член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За його інформацією, о 6 ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися до будинку директора Мелітопольського міського краєзнавчого музею, депутата Запорізької обласної ради та представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, провели обшук та вилучили телефони.

«Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку» , — зазначив він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що від рук рашистських загарбників в Україні загинули щонайменше 37 дітей, а ще понад півсотні отримали поранення. Ще більше мільйона дітей були змушені залишити Україну та рятуватися у сусідніх країнах, заявила. З такою заявою виступила виконавчий директор Дитячого фонду ООН (UNICEF) Кетрін Рассел.

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