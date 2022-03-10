Загроза техногенної катастрофи: окупанти вдерлися на об'єкти газотранспортної системи, якою паливо йде до Європи

Виникла серйозна загроза для безпеки стабільного постачання газу споживачам в Україні та країнах Європейського союзу: російські окупанти та їхні маріонетки зі збройних угруповань «ЛДНР» роблять спроби потрапити на об'єкти об'єднаної газотранспортної системи. Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Кабінет Міністрів України. Російські війська зі своїми поплічниками вторглися на компресорні станції Новопсков Луганської області та Куп'янськ Харківської області та намагаються втрутитися у роботу об'єктів газотранспортної системи. У заяві оператора газотранспортної системи вказується: «Компанія зазначає, що втручання у технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі та може призвести до технологічної катастрофи у регіоні. ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угруповання негайно залишили території компресорних станцій та припинили будь-які спроби втручатися у роботу об'єктів ГТС».

Раніше повідомлялося, що через російських окупантів без електропостачання залишилася Чорнобильська АЕС. Внаслідок цього виникла загроза катастрофи світового масштабу.

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