10 березня окупанти з артилерії обстріляли селище Золочів на Харківщині. Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко.

«Окупанти почали обстрілювати нас близько о пів на одинадцяту ранку. Всього в селищі упало до десятка артилерійських снарядів, — розповів „Суспільному“ Віктор Коваленко. — Загинула 56-річна жителька Золочева. Снаряд упав за п'ять метрів, коли вона з дочкою йшла вулицею. 35-річну доньку з важким пораненням руки й спини відвезли до Харкова. Її успішно прооперували. Далі черга за нею, щоб вона витримала. На іншій вулиці поранення руки дістала бабуся, якій за 80 років. Їй у нашій лікарні хірурги витягли осколки, руку перев'язали. Два будинки повністю зруйновані, ще два — більш-менш, і ми допомагаємо, і їхні сусіди. У церкві від вибухів повибивало вікна».

Важкі бої в Золочеві вже кілька днів точилися, поодинокі снаряди долітали. Але так, як сьогодні, кажуть у селищі, уперше від початку війни накрили.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти зривають евакуацію населення під Києвом та Харковом.

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