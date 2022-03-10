29.27 / 31.13 32.63 / 34.74
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Російська артилерія обстріляла Золочів — є загиблі та поранені

20:45 10 березня 2022
війна

10 березня окупанти з артилерії обстріляли селище Золочів на Харківщині. Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко.

«Окупанти почали обстрілювати нас близько о пів на одинадцяту ранку. Всього в селищі упало до десятка артилерійських снарядів, — розповів „Суспільному“ Віктор Коваленко. — Загинула 56-річна жителька Золочева. Снаряд упав за п'ять метрів, коли вона з дочкою йшла вулицею. 35-річну доньку з важким пораненням руки й спини відвезли до Харкова. Її успішно прооперували. Далі черга за нею, щоб вона витримала. На іншій вулиці поранення руки дістала бабуся, якій за 80 років. Їй у нашій лікарні хірурги витягли осколки, руку перев'язали. Два будинки повністю зруйновані, ще два — більш-менш, і ми допомагаємо, і їхні сусіди. У церкві від вибухів повибивало вікна».

Важкі бої в Золочеві вже кілька днів точилися, поодинокі снаряди долітали. Але так, як сьогодні, кажуть у селищі, уперше від початку війни накрили.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти зривають евакуацію населення під Києвом та Харковом.

1078

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євген Синельников

Путінські звірі взяли у Бучі в заручники ведучого «Орла і Решки» з маленьким сином та ще п'ятьма дітьми

війна

Російська артилерія обстріляла Золочів — є загиблі та поранені

Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька: «На подвір'я будинку, де живе мій тато, влучила ракета»

російські війська

На Херсонщині селяни борються з рашистами «дивовижною» водою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.