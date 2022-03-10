Коментуючи недолугі виправдання російської пропаганди щодо обстрілу окупантами 9 березня пологового будинку в Маріуполі, Служба безпеки України зазначає, що ворог серйозно розглядає план підриву складів аміаку на Харківщини, щоб звинуватити в цьому українських військових. За даними спецслужби, російські окупанти планують й низку інших провокацій.

Зауважимо, що аміак є токсичною речовиною, викликає сильний кашель та задуху, різь в очах, порушення частоти пульсу, почервоніння шкіри, подразнює слизові оболонки.

Нагадаємо, що нещодавно МОЗ опублікувало інструкцію, як діяти у разі загрози хімічного зараження.

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