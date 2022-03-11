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Важкохворі приречені на смерть, людей рашисти впритул розстрілюють: журналіст розповів про ситуацію на Херсонщині

13:25 11 березня 2022
люди та окупанти на Херсонщині

Ситуація у Херсонській області залишається вкрай напруженою. За словами місцевого журналіста Олега Батуріна, її повністю оточили орки.

«Херсонська область повністю окупована. Виїхати/в'їхати сюди неможливо (не маю інформації лише щодо напрямку Нововоронцовка — Кривий Ріг). Російські окупанти вирішили повторити тут „блокадний Лєнінґрад“, — повідомив 11 лютого у Facebook Олег Батурін. - Велика Олександрівка: вчора орки облаштували блокпости в центрі та навколо селища. Обікрали два магазини, а потім вночі смажили шашлики. Сьогодні в селищі все закрито, не працює ринок, торговельні точки. Каховка: запаси бензину, дизпалива вичерпуються. Ліків нема. Люди пишуть, що гормонозалежні та важкохворі приречені на смерть. Конче потрібні, зокрема, Еутирокс, Тироксин, інші препарати. Їх уже нема. У селі Дар'ївка Херсонської області російські окупанти упритул розстріляли цивільну жінку в авто. Машина спалахнула, шансів вижити у водійки не було. Люди розповідають, що потихеньку почали їздити до Нової Каховки, Херсона. Але дорогами стоїть велика кількість блокпостів. Чи вдасться людям доїхати або повернутися живими, не знає ніхто».

Додамо, що окупанти демонструють звірства не лише щодо ні в чому не винних цивільних українців, вони добивають, закопують і спалюють своїх поранених.

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