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Ворог завдає ударів у серці столиці: на Подолі у Києві після обстрілу окупантів загорілася покрівля адмінбудівлі

9:43 12 березня 2022
Ворог завдає ударів у серці столиці: на Подолі у Києві після обстрілу окупантів загорілася покрівля адмінбудівлі

У центрі Києва на Подолі внаслідок ворожих обстрілів спалахнула покрівля адміністративної будівлі. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

«12 березня о 6:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на вул. Хорива, що у Подільському районі столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно- рятувальної частини. Після прибуття бійці встановили, що внаслідок влучення невідомого об'єкту горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жертв і постраждалих немає, а наскільки пошкоджено історичну будівлю, очевидно, буде встановлено пізніше.

Водночас радник голови МВС Антон Геращенко написав у своєму телеграмі, що на Подолі у Києві стався вибух, внаслідок якого сталося загоряння приміщення Ощадбанку. Попередньо встановлено, що за вказаною адресою було збито безпілотний літальний апарат, інформація про постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на 17-ту добу війни з рашистськими окупантами українські військові розбили вже тридцять одну батальйонно-тактичну групу ворога.

Фото ДСНС

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