19-річну біженку з України зґвалтував поляк

Поліція Вроцлава затримала місцевого жителя, який зґвалтував українку. Дівчина тікала від війни, але потрапила у тенета злочинця. Про це повідомили у місцевій поліції.

«49-річний чоловік познайомився з 19-річною громадянкою України через Інтернет, — інформує пресслужба поліції Вроцлава на офіційному сайті. — Після чого запропонував свою допомогу з житлом у Вроцлаві. Дівчина погодилася на пропозицію. Вона не знала польської мови, ніколи тут не була і не мала знайомих. Вже на місці чоловік, скориставшись безпорадністю та довірою дівчини зґвалтував її в своїй квартирі. Після того втік. Жертва звернулась до правоохоронних органів, і за півтори години поліція Вроцлава затримала його.

За скоєне ґвалтівнику загрожує до 12 років позбавлення волі".

Раніше повідомлялося, що митники не радять українським біженцям їхати до ЄС через Польщу.

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