Російські нацисти обстріляли на Миколаївщині дитячий інтернат та лікарні: є постраждалі

Окупаційні війська РФ у ніч проти 12 березня обстрілювали Миколаївську область.

Ворожі снаряди потрапили до лікарень, інтернатів та котелень, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Окупанти сьогодні обстрілювали вночі безладним, хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельні. Потрапили в трубу. Вони міняють тактику. Вони тепер виїжджають, стріляють і біжать, розміщуються в селах. Квартируються там у селах, сільських будинках, тобто ми не можемо їх щільно накривати», — констатував Кім.

За словами голови області, внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, напередодні в Генштабі ЗСУ констатували безуспішні спроби ворога захопити Миколаїв, Кривий Ріг та Нововоронцовку (Херсонська область). Під Миколаєвим було збито рашистський літак. Льотчик, що отримав наказ бомбити територію області, капітан Олексій Козлов, який дислокується на аеродромі в Саках на прес-конференції в Києві заявив, що повинен був прикривати висадку морського десанту з кораблів Чорноморського флоту, але був збитий двома ракетами ППО України.

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