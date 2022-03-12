Серветки, пара курток, кросівки: окупант-мародер розповідає матері про вкрадене в покинутому українцями будинку

Опубліковано чергове перехоплення телефонної розмови окупантів, яким, вочевидь, офіційно дозволили грабувати українців. Цього разу російський солдат спілкується, судячи з усього, зі своєю матір'ю. Він розповідає про «роздовбане» село, яке покинули мешканці, і ділиться своїми враженнями від побаченого. Окупант доходить висновку, що люди в Україні «охрєнітєльно» живуть.

Також солдат зазначає, що російські військові займаються грабіжництвом. Просто вибивають вікна, залазять в будинки і мародерствують. Окупант розповів матері, що вкрав з дому серветки, пару брендових курток, кросівки, а ще дуже журився, що не знає, як забрати у Росію практично новий автомобіль «Інфініті», який побачив у дворі одного з будинків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Мелітополі окупанти розграбували 11 магазинів.

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