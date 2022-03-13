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Події

На Донбасі під обстріл окупантів потрапив евакуаційний потяг: є жертви

8:59 13 березня 2022
поїзд

Росії не вперше обстрілювати мирних громадян, які намагаються евакуюватися з лінії вогню. У ніч на 13 березня (близько опівночі) під обстріл на Донеччині потрапив евакуаційний потяг. Склад прямував із Краматорська до Лимана, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей із зони бойових дій, а потім вивезти їх до Львова. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Атака поїзда Краматорськ — Львів була здійснена біля станції «Брусин». Внаслідок авіанальоту поїзд був пошкоджений уламками, одна з провідниць загинула, її колега була поранена та доставлена до лікарні міста Слов'янськ.

Вивезення пасажирів з вокзалу в Лимані, зокрема близько сотні дітей, поки що відкладається. «Укрзалізниця» має також вивезти з небезпечної зони бригаду пошкодженого поїзда.

За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, ворожі обстріли зафіксовано і в інших районах області. У Святогірську бомбами пошкоджено корпуси дитячого оздоровчого центру «Перлина Донбасу». Пошкоджено Святогірську лавру, де намагалися сховатися близько тисячі людей, включаючи понад двісті дітей. Допомога знадобилася 30 потерпілим, одну людину госпіталізували.

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Фото архів uz.gov.ua

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