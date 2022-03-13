На Донбасі під обстріл окупантів потрапив евакуаційний потяг: є жертви

Росії не вперше обстрілювати мирних громадян, які намагаються евакуюватися з лінії вогню. У ніч на 13 березня (близько опівночі) під обстріл на Донеччині потрапив евакуаційний потяг. Склад прямував із Краматорська до Лимана, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей із зони бойових дій, а потім вивезти їх до Львова. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Атака поїзда Краматорськ — Львів була здійснена біля станції «Брусин». Внаслідок авіанальоту поїзд був пошкоджений уламками, одна з провідниць загинула, її колега була поранена та доставлена до лікарні міста Слов'янськ.

Вивезення пасажирів з вокзалу в Лимані, зокрема близько сотні дітей, поки що відкладається. «Укрзалізниця» має також вивезти з небезпечної зони бригаду пошкодженого поїзда.

За інформацією голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, ворожі обстріли зафіксовано і в інших районах області. У Святогірську бомбами пошкоджено корпуси дитячого оздоровчого центру «Перлина Донбасу». Пошкоджено Святогірську лавру, де намагалися сховатися близько тисячі людей, включаючи понад двісті дітей. Допомога знадобилася 30 потерпілим, одну людину госпіталізували.

Фото архів uz.gov.ua

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