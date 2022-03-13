«Прощу москалів тоді, коли їх буду відспівувати за упокій»: священник з Волновахи розповів про руйнування храму

Рашисти на своєму шляху знищують все, що бачать, навіть церковні святині. На жаль, храм святителя Миколая Чудотворця, що у Волновасі, теж зазнав руйнівних ушкоджень. Про це повідомив Православній церкві України настоятель храму отець Макарій Дядюсь.

«Цей храм був освячений у 2018 році, побудовний на честь полеглих воїнів 51-ої ОМБр, які загинули на тому місці через обстріл бойовиків у 2014 році, — розповів Макарій Дядюсь. — Він швидко став популярним серед місцевого населення і жителів навколишніх сіл. На жаль, ворог не має ані жалю, ані совісті. Руйнувати святині, вбивати мирних жителів, стріляти по школам, дитсадкам і пологовим будинкам — це той край, за межею якого не залишилося нічого людського.

Біль в грудях розриває серце, воно наповнюється злістю, жагою нищити ворога голими руками. Прошу у Бога тверезого розуму та твердої руки. Ці москалі ранили моє серце, прощу тоді, коли їх буду відспівувати за упокій.

Але ми переконані, що ворог буде переможений! Віримо в перемогу життя над смертю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!"

Наразі Волноваха окупована російськими загарбниками, які не пускають у місто представників Україні та навіть волонтерів. Пускають лише проросійських журналістів та депутатів з РФ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про вбивство окупантами священника на Київщині.

Фото Макарія Дядюся

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