29.27 / 31.44 32.59 / 35.06
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Прощу москалів тоді, коли їх буду відспівувати за упокій»: священник з Волновахи розповів про руйнування храму

12:51 13 березня 2022
«Прощу москалів тоді, коли їх буду відспівувати за упокій»: священник з Волновахи розповів про руйнування храму

Рашисти на своєму шляху знищують все, що бачать, навіть церковні святині. На жаль, храм святителя Миколая Чудотворця, що у Волновасі, теж зазнав руйнівних ушкоджень. Про це повідомив Православній церкві України настоятель храму отець Макарій Дядюсь.

«Цей храм був освячений у 2018 році, побудовний на честь полеглих воїнів 51-ої ОМБр, які загинули на тому місці через обстріл бойовиків у 2014 році, — розповів Макарій Дядюсь. — Він швидко став популярним серед місцевого населення і жителів навколишніх сіл. На жаль, ворог не має ані жалю, ані совісті. Руйнувати святині, вбивати мирних жителів, стріляти по школам, дитсадкам і пологовим будинкам — це той край, за межею якого не залишилося нічого людського.

Біль в грудях розриває серце, воно наповнюється злістю, жагою нищити ворога голими руками. Прошу у Бога тверезого розуму та твердої руки. Ці москалі ранили моє серце, прощу тоді, коли їх буду відспівувати за упокій.

Але ми переконані, що ворог буде переможений! Віримо в перемогу життя над смертю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!"

Наразі Волноваха окупована російськими загарбниками, які не пускають у місто представників Україні та навіть волонтерів. Пускають лише проросійських журналістів та депутатів з РФ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про вбивство окупантами священника на Київщині.

Фото Макарія Дядюся

329

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Окупанти

«Росіяни закидатимуть нашу країну трупами», — політолог Тарас Загородній

Андрій Данилко

«Знає сам, що він мерзота»: Данилко жорстко висловився про російських зірок, які підтримують війну в Україні

«Прощу москалів тоді, коли їх буду відспівувати за упокій»: священник з Волновахи розповів про руйнування храму

«Прощу москалів тоді, коли їх буду відспівувати за упокій»: священник з Волновахи розповів про руйнування храму

пенсії пенсіонери

У Мінсоцполітики розповіли, що відбувається із виплатою березневих пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.