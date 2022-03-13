Дніпровському стрільцю, який розстріляв нацгвардійців, подовжили арешт до 9 травня

Артему Рябчуку, який у Дніпрі розстріляв нацгвардійців, подовжили арешт до 9 травня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокатка підозрюваного Таміла Ульянова.

«11 березня відбулось чергове засідання з приводу продовження строків досудового розслідування та продовження строків тримання під вартою Рябчука Артемія, — повідомила адвокатка. — В результаті клопотання слідчого ДБР задоволено судом частково і Артемій залишається в СІЗО (в безпеці) до 9 травня 2022 року. Артемій передає всім, хто його підтримує, велику подяку.

Всім, хто хоче писати образи на адресу сторони захисту, нагадую, що Конституція України діє і у період військового часу і що ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину і не може бути підданий кримінальному покаранню, доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Тому не перебирайте, будь ласка, на себе функції суддів. Держава вас на це не уповноважувала".

Нагадаємо, 27 січня вранці у Дніпрі солдат строкової служби Національної гвардії Артем Рябчук розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення. Серед загиблих — контролер КПП Віра Лебединець (відомча воєнізована охорона). Наступного дня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід — 60 днів у СІЗО без права внесення застави. Хоча співробітники ДБР вимагали помістити стрілка на гаупвахту.

Найближчим часом Рябчука мають відвезти до Вінниці, де проведуть психіатричну експертизу, хоча військові психологи певні — психічні відхилення у нього навряд чи знайдуть.

«Солдат із набожної родини, він жив у інформаційній ізоляції. Він бачив, що інші живуть бурхливим життям, а в нього забагато обмежень, — пояснила „ФАКТАМ“ військовий психолог Марія Гейко-Прищепа. - Зазвичай у таких строгих релігійних родинах і батьки строгі, й навіть допускається застосування фізичної сили. Є ще така позиція в соціумі, що це, мовляв, військовий, і вони всі стріляють. Але, зачекайте, одна справа, коли знищують ворога і завдання військового психолога — обезособити його, тобто ти вбиваєш не людину, а силу, яка прийшла захопити твою землю, знищити тебе й твою сім'ю. А він вбивав своїх. Холоднокровно, впевнено, причому там було дві жінки. Він чітко мислив. Згадайте, як під час допиту він сказав, що боявся, аби дівчина-зв'язківець нікуди не зателефонувала, тому і стріляв у неї. Але то був не один постріл, а черга. Так само він без жодних роздумів застрелив жінку-охоронця, яка йому не відчиняла. Не поранив, а відразу поцілив у голову. Це багато про що говорить. Й тут повинні були б психіатри зробити своє заключення. Хоча, на мою думку, вони там нічого зі своєї сфери діяльності не знайдуть».

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