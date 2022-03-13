Один снаряд — у котельню, другий — у морг: окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат під Києвом

Російські окупанти нанесли артилерійський удар по Пущі-Водиці — курортному селищу поблизу Києва, повідомила Київська міська державна адміністрація. Один із снарядів влучив в котельню, другий — в будівлю моргу психоневрологічного інтернату, який знаходиться на краю селища.

Вибухові хвилі частково пошкодили житловий корпус. «На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця. Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці», — зазначає КМДА.

Нагадаємо, 7 березня у Пущі-Водиці на околиці Києва у бою з окупантами загинув колишній народний депутат.

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