В Ірпені під обстрілом загинув іноземний кореспондент, ще двох журналістів поранено

Як повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, путлерські війська сьогодні розстріляли кореспондента американської газети New York Times. Ще один журналіст поранений.

«Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні, — написав в соцмережі Нєбитов. — Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа New York Times. Ще один журналіст поранений. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора.

Поліцейський Олександр Бугай надав відео з місця розстрілу міжнародних журналістів в Ірпені. Відомо, що куля влучила 51-річному Бренту у голову, вийшла через око.

Поранення отримали ще двоє кореспондентів. Зараз поранених вже врятували з місця події та доставили до столичної лікарні. Стан здоров’я журналістів поки лишається невідомим.

Втім, у самому виданні New York Times уточнили, что журналіст на них не працював:

«З глибоким сумом дізналися про загибель Брента Рено. Брент був талановитим фільммейкером, який роками співпрацював із The New York Times. Оскільки в минулому він працював і для The Times (останнього разу 2015-го), він не перебував на завданні від цього видання в Україні. У перших повідомленнях говорилося, що він працював для The Times, оскільки він носив бейджик з написом The Times, та він був виданий йому для завдання багато років тому», — йдеться у повідомленні видання.

До слова, це вже не перший замах на життя журналістів. 26 лютого орки обстріляли журналіста та фотографа данського таблоїда Ekstra-Bladet, коли вони їхали у місті Охтирка Сумської області.

