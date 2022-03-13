Окрім мера окупанти викрали у Мелітополі голову райради

У Мелітополі окупанти не обмежилися викраденням мера. Вранці 13 березня близько 7.30 було викрадено голову Мелітопольської райради Сергія Прийму. Як повідомляє РІА Мелітополь, до Прийми додому з'явилися з обшуком вісім невідомих осіб, після чого забрали очільника райради із собою. На зв'язок чиновник не виходить.

З будинку Прийми окупанти забрали всі мобільні пристрої та особисті документи.

Після викрадення мера Мелітополя окупанти обрали зручного для них «виконувача обов'язків». Як «в.о. мера» мелітопольцям хочуть нав'язати депутата міськради від «Опозиційного блоку» Галину Данильченко. Вона вже записала відеозвернення та пропонує виконувати вимоги окупантів.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що мера міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва також викрали окупанти.

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