Лісові пожежі, що почалися в Чорнобильській зоні, не можуть загасити через постійні обстріли

Державне агентство України з управління зоною відчуження розповсюдило інформацію про те, що в Чорнобильській зоні горять ліси, зафіксовано чотири місця загоряння. Причому в двох з них площа пожежі збільшується. Про місця займання стало відомо завдяки американській системі виявлення пожеж NASA FIRMS. В повідомленні агентства зазначається: «За даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA), осередки займання мають такі характеристики:

район к.п.н. Поліське — 0,02 км²;

район к.п.н. Бобер — 3,8 км²;

район к.п.н. Стечанка — 0,3 км²;

район к.п.н. Рудня-Вересня — 0,25 км².

За даними NASA FIRMS, пожежі в районі к.п.н. Стечанка збільшилися в розмірі до 2 км², а в районі к.п.н. Бобер — до 10 км².

Важливий момент: «Згідно з нормативними документами, площа пожежі в зоні відчуження не повинна перевищувати 0,05−0,2 км², але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники в десятки разів».

Ймовірно, загоряння сталося в результаті збройної агресії Російської Федерації, а саме — попадання снаряда або навмисного підпалу окупантами.

Про підвищення радіаційного фону в повідомленні не йдеться, але зазначається: з точки зору радіаційних ризиків особливу небезпеку становлять наявні пожежі на територіях із значними рівнями забруднення радіацією та в місцях, де знаходиться інфраструктура поводження з радіоактивними відходами в межах 10-кілометрового радіусу навколо ЧАЕС.

У зоні відчуження працює автоматизована система контролю радіаційного стану, але через обстріл не може виконувати свої функції в повному обсязі. З цієї причини обмежені можливості співробітників державного підприємства «Екоцентр», що займається екологічним моніторингом у зоні відчуження.

Інформації про те, що пожежники почали гасити вогонь у Чорнобильській зоні, наразі немає.

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