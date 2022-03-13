Рашисти викрали три автомобілі швидкої допомоги на Сумщині

«12 березня автівка швидкої допомоги супроводжувала евакуаційну колону з Тростянця, а в самому місті орки мародерили, — повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. - Розтрощили відділення й автівки «Укрпошти», вдерлися до підстанції швидкої. Все розбили, вкрали медикаменти та техніку. Також угнали три автомобілі швидкої. Ці швидкі зараз в руках у ворога:

Volkswagen Crafter ВМ4565СО

Темно-зелений УАЗ ВМ6169АТ

Peugeot Citroen ВМ1246СО

Один з автомобілів, Volkswagen, зранку 13 березня знаходився біля залізничного вокзалу (станція Смородіно). Там же базується штаб ворога".

Наразі, за словами голови, у Тростянці лишилась одна карета швидкої допомоги.

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