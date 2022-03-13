29.27 / 31.44 32.59 / 35.06
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Рашисти викрали три автомобілі швидкої допомоги на Сумщині

18:50 13 березня 2022
швидка допомога

«12 березня автівка швидкої допомоги супроводжувала евакуаційну колону з Тростянця, а в самому місті орки мародерили, — повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. - Розтрощили відділення й автівки «Укрпошти», вдерлися до підстанції швидкої. Все розбили, вкрали медикаменти та техніку. Також угнали три автомобілі швидкої. Ці швидкі зараз в руках у ворога:

Volkswagen Crafter ВМ4565СО

Темно-зелений УАЗ ВМ6169АТ

Peugeot Citroen ВМ1246СО

Один з автомобілів, Volkswagen, зранку 13 березня знаходився біля залізничного вокзалу (станція Смородіно). Там же базується штаб ворога".

Наразі, за словами голови, у Тростянці лишилась одна карета швидкої допомоги.

Читайте також: «Люди добираються на вокзал тунелями метро»: біженці розповіли, як їм вдалося евакуюватися з Харкова

533

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

степан івахів

Нардеп-мільйонер намагався виїхати з України з великою сумою в доларах, — Ірина Геращенко

Олександр Кононов

Розстріляли прямо в інвалідному візку: на Луганщині окупанти вбили волонтера — героя публікації «ФАКТІВ»

швидка допомога

Рашисти викрали три автомобілі швидкої допомоги на Сумщині

мітинг у Херсоні

Колишній мер Херсона, ексрегіонал Сальдо очолив проросійський мітинг в окупованому місті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.