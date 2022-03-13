«Ми називали його побратимом»: рашисти вбили військового капелана на Донеччині

В окупованій Волновасі Донецької області рашисти вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова).

«Він загинув під час виконання своїх обов'язків. Дуже велика втрата. Порядна та світла людина. Справжній патріот. Отець сам із окупованої Горлівки, і коли у місто прийшли рашисти й запропонували співпрацю, священик відмовився їм служити та залишив свій прихід, — розповів „ФАКТАМ“ військовослужбовець та товариш загиблого Анатолій Штефан. - А сам присвятив себе Україні та її захисникам! Ми його називали не просто військовим капеланом, а побратимом. Отець Платон зі мною воював на Світлодарській дузі та був капеланом нашого взводу у 53-ій бригаді. Власної родини у священика не було, адже він був ченцем. Співчуття родині, побратимам та посестрам. Біль… Помстимося».

У ПЦУ зазначили, що ігумен Платон був пострижений у ченці у Свято-Феодосійському монастирі Києва, тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Так як Волноваха нині перебуває під контролем російських загарбників і там постійно тривають обстріли, поки що невідомо, коли відбудеться чин поховання капелана.

Нагадаємо, що нещодавно рашисти знищили храм святителя Миколая Чудотворця у Волновасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли також про вбивство окупантами священника на Київщині.

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter