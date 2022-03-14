Апокаліпсис на Оболоні: противник завдав рано-вранці підлого удару по київській багатоповерхівці, поки діти та мами мирно спали

У понеділок, 14 березня, жителі Оболоні прокинулися від вибуху і пожежі у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Богатирській, 70, куди влучив снаряд окупантів. Інформація про те, що сталося, надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві о 5:09, повідомили рятувальники.

Через дві години, станом на 07:40, з-під завалів дістали тіла 2 загиблих, ще троє людей було госпіталізовано, а дев'ятьом рятувальники надали допомогу на місці. Врятовано 15 людей, 63 мешканців будинку евакуйовано.

Попередньо встановлено, що внаслідок влучення невідомого об'єкта сталася часткова руйнація сходової клітини з першого по третій поверх і фасаду будинку з першого по дев'ятий поверх, а у квартирах на третьому та четвертому поверхах виникла пожежа. Станом на 07.04 пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку вдалося локалізувати на площі 500 м кв.

Пошуки тих, хто вижив, продовжуються.

Нагадаємо, після обстрілу ракетами ворога Чернігова з-під завалів одного з багатоповерхових будинків дістали тіла 22 людей.

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