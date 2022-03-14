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«Я у розстрільному списку», — окупанти спалили будинок проукраїнської чиновниці з Херсона

13:28 14 березня 2022
«Я у розстрільному списку»,&nbsp;— окупанти спалили будинок проукраїнської чиновниці з Херсона

Секретарка Херсонської міської ради Галина Лугова повідомила, що невідомі вночі 14 березня спалили її будинок, розташований в Антонівці.

«Я залишилася без дому. Думаю, я у списку на фізичне знищення, — розповіла Галина Лугова журналістам „Суспільного“. - У перші дні ми потрапили під обстріл. Ішов бій на моїй вулиці. Ми в капцях вибігли на вулицю, стрибнули у машину та поїхали. Обстріли були біля наших ніг, ми лежали на землі з родиною, але ми звідти виїхали. За будинком наглядали сусіди. Вони розповіли, що чули, як хтось вночі розбив вікно та на підлогу впало щось важке. Вони кинули якусь вибухову речовину… Це навмисно зробили».

Нагадаємо, чиновниця не підтримує дії РФ в Україні. А Херсон перебуває під контролем російських військ.

Раніше повідомлялося, що окупанти розпочали «зачистку» Херсона, метою терору стали ветерани АТО, співробітники СБУ, у тому числі колишні, та активісти українських партій.

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