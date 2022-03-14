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На Київщині під артобстріл потрапила родина в автомобілі: 7-річна дитина дивом вижила

20:03 14 березня 2022
На Київщині під артобстріл потрапила родина в автомобілі: 7-річна дитина дивом вижила

Рашиські війська продовжують вбивати мирних мешканців України.

«Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про виявлення на території автозаправної станції у селі Ставищі Брусилівської громади автомобіля „Honda Accord“ з пошкодженнями, характерними для авіаобстрілу, — йдеться у повідомленні поліції Житомирської області. — На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростишівського відділу поліції. Попередньо, транспортний засіб потрапив під обстріл під час руху у Київській області. У результаті цього загинули двоє жителів Макарова — це 62-річний чоловік та 32-річна жінка».

Відомо, що в автомобілі у момент обстрілу знаходились інші члени цієї родини: 33-річний водій, 60-річна жінка та 7-річна дитина. Хлопчик отримав тілесні ушкодження, попередньо його стан задовільний.

Нагадаємо, напередодні, 13 березня, українські воїни знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотник путінських орків, що бомбардували наші міста та позиції ВСУ. Про втрати ворога з початку війни читайте тут.

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