Усі проклянуть таке «визволення»: нелюди-окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, загинули двоє людей

Солдати плішивого диктатора завдали ракетного удару по одному зі спальних районів Краматорська (Донецька область). Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко у Facebook.



«Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією — 2 жертви», — зазначив він.

Жителі міста не менше за чиновника обурені діями окупантів.

Сам міський голова побував на місці удару, де оглянув масштаби руйнування.

А оскільки внаслідок ворожої ракетної атаки у багатьох будинках було вибито вікна, то Гончаренко вирішив ще раз звернутися до городян з нагадуванням про необхідність заклеїти вікна.

«Це не побутове питання і не моя забаганка! — Заклейте вікна! Нині наочним прикладом видно, що заклеєні вікна витримали ударну хвилю нічного вибуху у Краматорську та залишилися цілі. Навіть на дерев'яних рамах! На вулиці не червень, виб'є скло — сидітимете в холодині. Ми допомагаємо оперативно із відновленням. Але на все місто фізично не вистачить матеріалів. У кого виб'є не заклеєні вікна — відновлювати будете самотужки. Умовляння скінчилися! Прямо зараз! Скотч, ізоляція, папір з милом чи шматки тканини! Клейте! Негайно», — звернувся до жителів Краматорська міський голова.

Зазначимо, цього тижня російські війська випустили смертельно небезпечну ракету тактичного комплексу «Іскандер» у Краматорському районі Донецької області.

1522

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter