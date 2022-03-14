Усі проклянуть таке «визволення»: нелюди-окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, загинули двоє людей
Солдати плішивого диктатора завдали ракетного удару по одному зі спальних районів Краматорська (Донецька область). Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко у Facebook.
«Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією — 2 жертви», — зазначив він.
Жителі міста не менше за чиновника обурені діями окупантів.
Сам міський голова побував на місці удару, де оглянув масштаби руйнування.
Читайте також: Апокаліпсис на Оболоні: противник завдав рано-вранці підлий удар по київській багатоповерхівці, поки діти та мами мирно спали
А оскільки внаслідок ворожої ракетної атаки у багатьох будинках було вибито вікна, то Гончаренко вирішив ще раз звернутися до городян з нагадуванням про необхідність заклеїти вікна.
«Це не побутове питання і не моя забаганка! — Заклейте вікна! Нині наочним прикладом видно, що заклеєні вікна витримали ударну хвилю нічного вибуху у Краматорську та залишилися цілі. Навіть на дерев'яних рамах! На вулиці не червень, виб'є скло — сидітимете в холодині. Ми допомагаємо оперативно із відновленням. Але на все місто фізично не вистачить матеріалів. У кого виб'є не заклеєні вікна — відновлювати будете самотужки. Умовляння скінчилися! Прямо зараз! Скотч, ізоляція, папір з милом чи шматки тканини! Клейте! Негайно», — звернувся до жителів Краматорська міський голова.
Зазначимо, цього тижня російські війська випустили смертельно небезпечну ракету тактичного комплексу «Іскандер» у Краматорському районі Донецької області.1522
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter