Число жертв удару по рівненській телевежі зросло до 19 осіб

Внаслідок авіаудару ворога по рівненській телевежі в селі Антопіль загинуло 19 людей, а ще дев'ятеро поранені (раніше повідомлялося про 9 загиблих). Про це вранці 15 березня в прямому ефірі загального телемарафону в Україні повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

— Це ще не остаточна цифра. Продовжується розбір завалів. Залишилося буквально кілька годин, і усі завали біля телевежі будуть розібрані, — повідомив Коваль.

Нагадаємо, 14 березня дві ракети окупантів влучили у телевежу та адміністративне приміщення біля Рівного. Продовжуються рятувальні роботи. ДСНС задіяла 15 одиниць спецтехніки та 90 одиниць особового складу. Також залучені 29 одиниць техніки та 136 осіб від комунальних служб та інших підприємств і установ області.

Вранці 15 березня ворог завдав потужні удари по Києву. Постраждали три висотки та станція метро «Лук'янівська». Нагадаємо, раніше окупанти вдарили по телевежі у Києві. Загинув телеоператор KievLive Євген Сакун.

Фото: facebook.com/mrcdsns.ua

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