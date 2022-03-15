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Події

СБУ затримала хакера, який налагодив окупантам мобільний зв'язок в Україні

11:12 15 березня 2022
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У Дніпрі СБУ затримала місцевого жителя, який під час війни вирішив допомагати російській армії. Хакер організував канал зв'язку, щоби ворожі спецслужби могли дзвонити з Росії в Україну, приховуючи номер телефону. Такою IP-телефонією ворог активно користувався. Як встановила СБУ, каналом зв'язку щодня здійснювалося понад тисячу дзвінків, передові групи російських загарбників отримували накази від командування, куратори в Росії тримали зв'язок зі своїми агентами в Україні.

За день надходило понад тисячу дзвінків

Крім того, канал IP-телефонії був задіяний у ворожих інформаційно-психологічних спецопераціях. Через нього українським силовикам, правоохоронцям, держслужбовцям надходили SMS із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів.

Громадянина затримали у Дніпрі

Наразі колаборанта заарештовано, обладнання вилучено, канал зв'язку ліквідовано. Громадянину загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі за участь у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 437 КК України).

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