«Азов» повідомив про ліквідацію чергового російського генерала

Українські військові під Маріуполем, який намагаються захопити окупанти, ліквідували чергового російського генерала

Про це повідомив полк «Азов», який захищає місто. Ім'я генерал-майора ЗС РФ поки що не називається.

А у командуванні ООС поточнили, що воїнами полку "Азов" був розбитий один з підрозділів 22-ї бригади спеціального призначення армії оккупантів.

Раніше ЗСУ знищили гвардії генерал-майора, заступника командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Андрія Суховецького, командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ генерал-майора Андрія Колесникова, а також начштаба і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Новосибірськ) Віталія Герасимова.

Фото полку «Азов»

1999

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