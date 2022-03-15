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Події

Російські фашисти обстріляли евакуаційну колону під Гостомелем: є жертви

12:02 15 березня 2022
Російські військові

Під час евакуації мирних жителів із Гостомелю, який вважається одним із найнебезпечніших напрямків, російські окупанти з мінометів обстріляли колону.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко: «Російські покидьки знову відкрили мінометний вогонь по евакуаційній колоні, що виїжджала з Гостомеля! Як повідомили в Національній поліції України, евакуація з Гостомеля проходила двоетапно. Перша колона з 10 автобусів змогла успішно дістатися до місця. По колони з 4 автобусів російські війська відкрили мінометний обстріл. Поранення отримав водій одного з автобусів. Також під обстрілом у колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen. Чоловік отримав травму, його дружина померла на місці».

Матеріал «До нас у будинок у Гостомелі ввалилися 13 озброєних до зубів кадирівців», — телеведуча Юлія Панкова" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Ілюстративне фото із соціальних мереж

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