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Події

Ворог завдав двох ракетних ударів по міжнародному аеропорту в Дніпрі

12:08 15 березня 2022
Міжнародний аеропорт у Дніпрі

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. 15 березня вони потрапили двома ракетами по міжнародному аеропорту Дніпра. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко: «Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі. Два ракетні удари. Зруйнована злітно-посадкова смуга. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення. Ми переможемо!»

Начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач повідомив також, що злітно-посадкова смуга стала непридатною для використання. «Сильно пошкоджена будівля аеропорту: стіни, вікна, термінал. Загиблих немає», — констатував Кульбач.

Фото руйнувань ДСНС поки що не оприлюднила.

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